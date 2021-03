Matthew Lewis di Harry Potter si sfoga: "Da dieci anni non sono più Neville"

News Cinema

Matthew Lewis ha recentemente raccontato di non poterne più di leggere articoli che dicono di lui "Non è più Neville Longbottom", quando è da un decennio che ha lasciato il suo personaggio della saga di Harry Potter.

Compirà 32 anni il prossimo giugno Matthew Lewis. Così come è accaduto per tutti gli altri giovani attori dei film di Harry Potter, abbiamo visto crescere anche lui nell'arco del decennio in cui è stata realizzata la versione cinematografica della saga letteraria di J.K. Rowling. Nel 2001 il suo personaggio Neville Longbottom era un bambino paffutello che attraversando la pubertà verso l'adolescenza, si è allungato parecchio passando da un timido imbranato a un coraggioso combattente. Il percorso verso la vita adulta del suo interprete Matthew Lewis è andato persino meglio, come riconoscono anche i fan di Harry Potter con un meme che circola da parecchio in cui si vede una foto che ritrae Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton e lo stesso Lewis e una scritta che dice "quello strano momento in cui realizzi che Neville è diventato il più gnocco".

In una recente intervista per il podcast di Mark Rosenbaum, l'attore si è sfogato per bene. "Mi sento ancora un po' frustrato quando qualcuno mi vede sullo schermo e dice 'Oh, non è più Neville Longbottom'. Certo che no, è da dieci anni che non lo sono più e nel frattempo ho fatto cose immensamente diverse" racconta Matthew Lewis. "Ho fatto un sacco di cose, ma c'è sempre qualcuno che quando mi vede pensa che quella sia la prima cosa dopo Harry Potter" continua l'attore, "è piuttosto frustrante, anche se non c'è nulla che io abbia fatto in Harry Potter che mi faccia sentire frustrato, ma c'è una voce nella testa che mi dice 'hey, tutto il lavoro che hai fatto negli ultimi dieci anni, non l'ha visto un cazzo di nessuno e non frega a nessuno'".

Nato a Leeds in Inghilterra il 27 giugno del 1989, sposato dal 2018 con Angela Jones, Matthew Lewis dopo Harry Potter ha recitato in una dozzina di serie TV e in sei film, tra cui Terminal e Io prima di te. Qui sotto il trailer del suo ultimo film Baby Done, in cui è protagonista accanto a Rose Matafeo.