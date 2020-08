Matt Dillon sostituisce Cristi Puiu in Giuria alla Mostra del cinema di Venezia

News Cinema

L'attore americano Matt Dillon, già in Italia, sostituisce nella Giuria del festival di Venezia il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare.

C'è un cambio in corsa nella Giuria internazionale del concorso di Venezia 77: l'attore americano Matt Dillon, che si trova attualmente in Italia, dove giovedì 26 presenterà al pubblico del Floating Theatre inaugurato ieri sera il suo City of Ghosts, sostituirà il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a presenziare per impreviste difficoltà.

Questo quanto comunicato dalla Mostra:

Non farà più parte della giuria il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare, che la Mostra ringrazia per aver a suo tempo accettato l’incarico, e per la sensibilità dimostrata nel tentativo di tenere fede all’impegno assunto, anche quando sono emerse impreviste difficoltà.

Matt Dillon è una presenza fissa nel nostro Paese, visto che da anni frequenta con discrezione e lontano dai riflettori una nostra connazionale. Attore bravissimo e pluripremiato, non ha bisogno di presentazioni. Ha offerto una performance straordinaria nel ruolo del serial killer in La casa di Jack di Lars Von Trier, che l'anno scorso è venuto a presentare a Roma. Chissà che non termini in tempo per Venezia la sua seconda regia, il documentario che ha da tempo in lavorazione e di cui ci parlò con passione in quell'occasione, dedicato al cantante e compositore cubano Francisco Fellove e intitolato appunto El Gran Fellove.