L'attore e il regista di Le Mans '66 per l'adattamento del romanzo di DonWinslow.

The Force, l’adattamento cinematografico del romanzo di Don Winslow che James Mangold sta preparando perla 20th Century Fox, dovrebbe aver trovato il suo protagonista in Matt Damon. L’attore interpreterà il protagonista Danny Malone, poliziotto corrotto a capo di una squadra speciale di poliziotti che controlla la città di New York, specialmente la zona di Harlem. Attaccato da più parti, il regno di Malone però inizia a vacillare dopo che lui e i suoi uomini hanno tolto di mezzo un grosso spacciatore e si sono impossessati di un’enorme partita di droga da piazzare…

Il romanzo scritto da Don Winslow ripropone personaggi e situazioni molto care al cinema americano di genere, esplorate da film come Serpico o Il principe della città di Sidney Lumet, oppure più recentemente da I padroni della notte di James Gray, notevole poliziesco con Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg. Da un altro romanzo di Winslow Oliver Stone ha tratto il suo Le belve.

The Force sarà dunque la seconda collaborazione tra James Mangold e Matt Damon dopo il recentissimo Le Mans ’66 – La grande Sfida, che si è guadagnato più di 110 milioni di dollari al botteghino statunitense e la candidatura all’Oscar come miglior film dell’anno. Tra i film più famosi di James Mangold vogliamo citare Copland con Sylvester Stallone e Robert De Niro, Quando l’amore brucia l’anima che ha fruttato l’Academy Award a Reese Witherspoon, il notevole remake western di Quel treno per Yuma con Christian Bale e Russell Crowe ma soprattutto Logan, ultimo standalone di Wolverine/Hugh Jackman e uno dei migliori cinecomic mai realizzati. Tra i prossimi progetti di Matt Damon c’è invece il nuovo film di Thomas McCarthy intitolato Stillwater e anche The Last Duel, dove tornerà a essere diretto da quel Ridley Scott con cui ha realizzato l’enorme successo di The Martian.