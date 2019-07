Matt Damon sarà protagonista di Stillwater, nuovo film di Tom McCarhty

News Cinema

Abigail Breslin reciterà la parte di sua figlia, accusata di omicidio.

Matt Damon sarà protagonista di Stillwater, nuovo progetto di Tom McCarthy dopo il successo de Il caso Spotlight, premiato con l’Oscar per il miglior film e la miglior sceneggiatura. La storia racconterà di un ruvido trivellatore di petrolio dell’Oklahoma che viaggia fino a Mareille per incontrare sua figlia che non vede da anni. La ragazza si trova in prigione a causa di un omicidio di cui si dichiara innocente. L’uomo dovrà affrontare molte barriere culturali ma soprattutto personali per tentare di scagionare il sangue del suo sangue.

La figlia di Damon sarà interpretata da Abigail Breslin, candidata all’Oscar per Little Miss Sunshine e che rivedremo presto nel ruolo dell’ammazza-morti viventi in Zombieland: Double Tap. La sceneggiatura di Stillwater è stata scritta dallo stesso Tom McCarthy insieme a Thomas Bidegain e Noé Debré.

Una curiosità: Matt Damon era stato vicinissimo a entrare nel cast de Il caso Spotlight nel ruolo di un membro del team di giornalisti che investigarono gli abusi sessuali commessi da numerosi uomini di fede nell’area di Boston. Per un conflitto di impegni l’attore premio Oscar per Will Hunting dovette rinunciare al film.