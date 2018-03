Matt Damon e Christian Bale sempre più vicini a Ford vs Ferrari

Non c'è solamente The Force nel futuro di James Mangold, regista di quel Logan che ha chiuso le avventure cinematografiche di Wolverine e che ha ottenuto una nomination all'Oscar. No, oltre all'adattamento del romanzo di Don Winslow "Corruzione", il regista si sta preparando a dirigere un film ancora senza titolo che alcuni hanno temporaneamente battezzato Ford vs Ferrari perché racconta la storica rivalità fra Enzo Ferrari ed Henry Ford II.

Del progetto già vi avevamo parlato tempo fa, dicendovi che aveva stuzzicato l'appetito di due attori di primissimo piano: Matt Damon e Christian Bale. La notizia di oggi è che il film molto probabilmente si girerà e che la coppia di star farà effettivamente parte del cast. Damon e Bale non interpreteranno però Ford e Ferrari. Il primo andrà a impersonare il pilota e poi costruttore Carroll Shelby, mentre il secondo sarà il pilota britannico Ken Miles.

Come sappiamo, ai due uomini Henry Ford affidò l’incarico di progettare e costruire l'automobile perfetta, un veicolo potentissimo che fosse in grado di sconfiggere il Cavallino rosso nella corsa di Le Mans del 1966. Proprio di questo parlerà il film.