Matrix: Resurrections, un nuovo video con spettacolari immagini inedite. O no?

Si chiama "Déjà Vu", e dopo averlo visto capirete facilmente il perché. L'attesissimo nuovo film di Lana Wachowski in cui Keanu Reeves torna a interpretare Neo debutterà nei cinema il 1° gennaio 2022. Ecco un nuovo video di Matrix: Resurrections.

Matrix: Resurrections, quarto capitolo della saga di fantascienza cyberpunk che vede Keanu Reeves nei panni di Neo, debutterà nei cinema italiani il 1° gennaio del 2022. E tutto sembra indicare che, nelle intenzioni di Lana Wachowski, questo film voglia e possa essere qualcosa di altrettanto rivoluzionario di quanto lo fu il primo film nel 1999.

Ora, per incuriosire ulteriormente gli spettatori su un film che rimane circondato da una certa aura di mistero, arriva un nuovo spot video (che negli Stati Uniti è stato diffuso in occasione dell'apertura delle prevendite dei biglietti) intitolato, non casualmente, "Déjà Vu". Un video di un minuto circa, ricco di immagini inedite, nelle quali si mettono in parallelo e a confronto sequenze della trilogia originale con altre di questo quarto capitolo che le ricalcano volutamente in maniera praticamente letterale. Come sottofondo alle immagini, un voiceover che dovrebbe essere quello di un nuovo personaggio, la Bugs interpretata da Jessica Henwick.

Che sia questo "eterno ritorno", questo ripetersi di scene e avvenimenti, questo possibile nuovo glitch della Matrice, al centro degli eventi di Matrix: Resurrections?

Matrix: Resurrections - Un nuovo spot video