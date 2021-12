Matrix Resurrections primo capitolo di una nuova trilogia? Risponde Lana Wachowski

News Cinema

Circola voce che l'imminente Matrix Resurrections possa essere il primo capitolo di una nuova trilogia: sul red carpet, la regista e coautrice della saga Lana Wachowski affronta la questione.

Dal 1° gennaio 2022 arriverà nelle sale Matrix Resurrections, quarto capitolo e inaspettata ripartenza di una saga culto nell'immaginario collettivo di una ventina d'anni fa: dal momento che la storia precedente era stata narrata nell'arco di tre lungometraggi, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che anche questo film possa essere il primo atto di una nuova trilogia con Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss. Un'esplicita domanda in merito è stata posta alla regista Lana Wachowski...



Matrix 4 Resurrections primo atto di una nuova trilogia? Non per Lana Wachowski

Lana Wachowski è l'unica regista di Matrix Resurrections, dal momento che sua sorella Lily si è chiamata fuori dall'operazione per ragioni personali: Lana, che ha scritto il film con David Mitchell e Aleksandar Hemon, non poteva esimersi dal rispondere a una domanda rivoltale a bruciapelo dal reporter di AP Entertainment, sul red carpet del film. È questo il primo capitolo di una nuova trilogia?

Cosa? Chi ha fatto passare questa domanda? Voglio i nomi! FUORI IL NOME! [ride] I miei produttori sono lì, sono lì [nel senso di: se volete, domandate pure a loro, ndr]. NO!

A dispetto della scenetta, non sembra una risposta realmente evasiva. Davvero non c'è un progetto per andare oltre Matrix Resurrections, almeno per ora, e il recupero del marchio al cinema rimane una scommessa (la stessa trilogia originale si concluse con un incasso inferiore ai precedenti). Detto questo, il mondo di Matrix ha già in passato saputo andare oltre il cinema, ultimamente anche con uno spettacolare demo del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, ergo non escluderemmo che spunti dati dall'ultimo lungometraggio possano prendere anche strade videoludiche.