Matrix Resurrections: perché e come è nato Matrix 4, lo racconta il producer

James McTeigue, coproduttore di Matrix Resurrections nonché regista di V per Vendetta, ha spiegato quale fosse la strategia della Warner Bros per Matrix 4.

Mancano pochi giorni all'uscita di Matrix: Resurrections, il 1° gennaio 2022. Parlando con Collider, il coproducer James McTeigue ha raccontato un po' com'è nato questo Matrix 4 firmato dalla sola Lana Wachowski, e quali fossero i piani della Warner Bros per uno dei più popolari marchi di fantascienza, nato oltre vent'anni fa. McTeigue è una fonte molto affidabile, avendo fatto parte della scuderia Wachowski sin dai primi Matrix, per poi dirigere una loro sceneggiatura, l'adattamento cinematografico di V per Vendetta da Alan Moore. Cosa ci ha raccontato?



Matrix 4, la Warner Bros lo avrebbe realizzato anche senza Lana Wachowski

James McTeigue, coproducer di Matrix: Resurrections, è stato aiuto-regista di Lana & Lily Wachowski sui primi tre Matrix, passando poi alla regia con V per Vendetta e dirigendo in seguito, tra gli altri, episodi di Sense8 e Messiah, oltre al recentissimo demo dell'Unreal Engine "The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience". Chiacchierando con Collider, ha spiegato che un Matrix 4 era inevitabile, anche se Lana Wachowski non si fosse fatta avanti per riprendere in mano quell'universo.

Quando hai un franchise con tali potenzialità economiche, se ne parla sempre. È lo stesso motivo per cui l'universo Marvel si ripete e si cita, con Spider-Man, Iron Man o Thor. C'è sempre del potenziale nell'aggiornare quei film, hai la possibilità di fare soldi e raccontare nuove storie. Ma dovrei dire che non si è trattato di un ragionamento puramente fiscale. [...]

C'erano diverse versioni in ballo, però non si era riusciti a trovare quella giusta. A quel punto quando Lana alla fine si è ripresentata e ha detto: "Sentite, m'interesserebbe fare un altro film", naturalmente hanno scelto l'autrice dalla quale dipendeva la genesi stessa del mondo di Matrix.

In attesa di capire quanto l'approccio (vi assicuriamo assai particolare) di Lana Wachowski a Matrix: Resurrections sia gradito ai fan della saga, ricordiamo che sia Lana sia Lily hanno spiegato le loro ragioni per - rispettivamente - riprendere in mano la serie e girare al largo. Se non avete voglia di approfondire, vi basti questo riassunto: per Lana tornare indietro significava avere il potere di appunto "resuscitare" un momento felice della propria vita (creativa e non), per Lily lo stesso ripercorrere il passato era concettualmente sbagliato. Chi avrà avuto ragione? Leggi anche Matrix 4, Lana Wachowski racconta perché ha realizzato il film Matrix 4, perché Lilly Wachowski si è tirata indietro? Ce lo spiega lei stessa.