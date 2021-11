Matrix Resurrections: il primo vero poster del film con gli attori in formazione da rock band

News Cinema

Il nuovo poster di Matrix Resurrections mette insieme i personaggi del film con al centro l'eletto, Keanu Reeves.

Ok, il cinema sta tornando a ruggire e poco per volta capiremo tutti insieme se l'industria dell'esperienza cinematografica nelle sale assumerà una nuova identità o rinforzerà quella che già conosciamo. Intanto ci sono titoli che si stanno avvicendando che ci ricordano quando sia imprescindibile quel rito catartico del vedere un film su un grande schermo e senza distrazioni condividendo l'esperienza con altre persone (si spera educate e rispettose).

Dune, per esempio, dopo aver visto al cinema, come si può credere che una prima visione su uno schermo domestico sarebbe andata bene lo stesso? Oppure, come si può pensare l'impatto di No Time to Die tra casa e sala sia equivalente? Non si può. E il film in arrivo il 1 gennaio 2022 con il titolo di Matrix Resurrections, un sequel che non aspettavamo ma che promette di stupirci, si preannuncia come un evento imprescindibile per il buio della sala cinematografica.

È stato appena diffuso online il primo vero poster del film, dopo il teaser poster in cui comparivano su fondo bianco soltanto la pillola blu e la pillola rossa insieme al titolo. Stavolta abbiamo i protagonisti in formazione come una rock band: il frontman nonché eletto Keanu Reeves con alla sua sinistra la ben nota Trinity di Carrie-Anne Moss. Sulla destra in fucsia e verde acido la nuova incarnazione di Morpheus con Yahya Abdul-Mateen II. Dietro di lui possiamo scorgere l'attrice messicana Eréndira Ibarra in un ruolo nuovo di zecca così come per Jessica Henwick, all'estrema destra del poster di Matrix Resurrections.

