Matrix Resurrections: i character poster del film!

Sono appena arrivati ben 8 character poster di Matrix: Resurrections, che ci mostrano i personaggi principali del quarto capitolo della saga con Keanu Reeves in tutto il loro magnetico splendore.

Matrix: Resurrections debutterà nei cinema italiani, come sappiamo, il 1 gennaio 2022,e non possiamo pensare a un inizio anno più felice di questo, dal momento che è dal il terzo capitolo della saga, Matrix Revolutions (2003) che non vediamo il fantasmagorico Neo. Oggi però è un giorno quasi altrettanto importante, perché sono arrivati ben 8 character poster del film diretto da Lana Wachowski che ci mostrano i personaggi principali. Su ognuno c'è scritto Matrix Resurrections. Poi, sotto si legge Re-enter (rientrate) e infine viene indicata la data di uscita USA, che sarebbe il 22 dicembre 2021.

I favolosi character poster di Matrix: Resurrections

Ovviamente la galleria di character poster si apre con Neo, interpretato dall'iconico Keanu Reeves. Sia lui che gli altri personaggi si stagliano contro uno sfondo chiaro. Tutti quanti indossano naturalmente occhiali da sole e Reeves ha uno spolverino nero di tessuto leggero. Poi arriva Trinity (Carrie-Ann Moss) in pelle nera e in una posa dinamica. Il simil-Morpheus di Yahya Abdul-Mateen II è armato e colorato, ma la tonalità di giallo-arancione appare diversa da quella del manifesto ufficiale del film. Troviamo quindi Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Eréndira Ibarra e Priyanka Chopra.

I character poster di Matrix: Resurrections sono stati diffusi poco dopo la notizia che il capostipite della serie, Matrix, verrà proiettato nei cinema IMAX prima dell'uscita di Matrix Resurrections. Ricordiamo che nel film, che in patria arriverà contemporaneamente in sala e su HBO, recitano anche Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Christina Ricci, Telma Hopkins e Max Riemelt.