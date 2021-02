Matrix Resurrections è il titolo di Matrix 4: ce lo dice... una giacca

News Cinema

Molto probabilmente Matrix 4 si intitolerà Matrix Resurrections. Se lo sappiamo è per merito di un indumento griffato e di una fuga di notizie.

Sarà molto probabilmente Matrix Resurrections il titolo del nuovo film della saga dell'eletto Neo fino ad oggi conosciuto semplicemente come Matrix 4, il che ci piace molto, sia perché indica la rinascita di un franchise gustoso e di successo, sia perché in questi tempi cupi in cui la speranza spesso langue ci sembra di buon auspicio. La domanda però è: come siamo in entrati in possesso di questa news? Il merito è di una fuga di notizie. Uno degli hairstylist del film (una donna di cui non conosciamo il nome) si è lasciato sfuggire l'informazione in un post condiviso su Instagram e poi immediatamente cancellato. Come hanno spiegato alcuni utenti di Twitter e Reddit, si trattava della foto di un regalo inviato dal team di Matrix 4 e da Lana Wachowski alla suddetta parrucchiera per ringraziarla del suo prezioso lavoro. Il dono era una giacca sul cui rivestimento interno era scritto Matrix Resurrections.

Cause the original tweet disappeared... I share the two pics that shows the definitive Matrix 4 title, The Matrix Resurrections. pic.twitter.com/8e3aHNziuh — McTiernanStory (@McTiernanStory) January 30, 2021

Ovviamente dovremo aspettare ancora un po’ di tempo prima si scoprire se Matrix Resurrections sarà effettivamente il titolo del film che segna il ritorno di Keanu Reeves e di Carrie-Anne Moss ma non di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus e di Hugo Weaving nel ruolo dell'Agente Smith. L'uscita del film è stata spostata al 22 dicembre 2021, sia al cinema che su HBO Max, in quest’ultimo caso per un periodo di tempo limitato.

