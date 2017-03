Matrix: è in lavorazione un remake o reboot della saga con Keanu Reeves

Era il maggio del 1999 quando Matrix usciva nelle sale italiane. Quell'opera di science-fiction fu così all'avanguardia sotto il profilo tecnico quanto sotto quello narrativo da condizionare fortemente la cinematografia (non solo) del genere negli anni successivi. È talmente attuale che suona strano parlarne al passato remoto, nonostante siano trascorsi diciotto anni. Il pubblico si innamorò dell'idea di fondo, un mondo molto più che apocalittico in cui dominano le macchine mentre gli umani sono conservati dentro bozzoli in cui sognano di vivere una realtà creata da un software. Per non parlare poi delle spettacolari riprese circolari con proiettili in slow motion.

Sembra che il produttore Joel Silver abbia considerato maturi i tempi per rimettere mano alla saga e sia andato a parlarne con gli executive della Warner Bros. Questi ultimi, per valutare quale sviluppo possa avere il progetto, avrebbero incaricato Zak Penn, sceneggiatore di X-Men Conflitto finale e dell'Incredibile Hulk (oltre che co-autore del soggetto di Avengers), di scrivere un primo trattamento sul nuovo Matrix. In questo momento pare non siano coinvolti i creatori del primo film, Andy e Larry Wachowski che nel frattempo sono diventati Lilly e Lana Wachowski. Il nome dell'attore Michael B. Jordan è sulla bocca delle voci di corridoio per essere il protagonista. Il successo di Matrix ha generato due sequel usciti a sei mesi di distanza nel 2003, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, tutti interpretati da Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss.

Dopo che vi sarete ripresi dalla notizia, scagliando parole forti e oggetti intorno a voi, fate un respiro lungo, calmatevi e riflettete su cosa gradireste da questo nuovo progetto: