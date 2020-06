Matrix 4: per Keanu Reeves ci sono "una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa"

News Cinema

Questi, secondo Reeves, sono i motivi che lo hanno convinto a tornare a indossare i panni di Neo nel quarto capitolo della saga di Matrix.

Cosa ha convinto Keanu Reees a tornare a indossare i panni di Neo in Matrix 4, a diciassette anni dall'ultimo capitolo della serie, datato 2003?

Lo ha detto lo stesso attore americano nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista inglese Empire. In sostanza, "una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa."

"Lana Wachowski ha scritto una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa che sono state in grado di coinvolgermi," ha dichiarato Reeves, "questo è stato l'unico motivo che mi ha spinto ad accettare. Lavorare nuovamente con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale, e credo la storia abbia delle cose importanti da dire, e dalle quali possiamo trarre ispirazione."

A scrivere il copione di Matrix 4, oltre a Lana Wachowski, sono stati David Mitchell e lo scrittore Aleksandar Hemon (uno che vi consigliamo caldamente di leggere: in Italia è pubblicato da Einaudi).

Anche Carrie Ann-Moss, che torna nel film nei panni di Trinity, ha speso parole di elogio per la sceneggiatura: "Quando me è arrivata, e il modo in cui è arrivata, con incredibile profondità e tutta l'integrità e l'abilità artistica che si possano immaginare mi ha fatto pensare si trattase di un vero regalo. È stato molto eccitante," ha detto l'attrice.

Né Keanu Reeves né Carrie Ann-Moss hanno però rivelato nulla circa il contenuto di questo copione e la sua meravigliosa storia, e quindi per quello dovremo aspettare ancora.

Matrix 4 era previsto in uscita il 21 maggio del 2021, ma anche la produzione di questo film, come quella di quasi tutti gli altri in giro per il mondo, è stata sospesa a causa della pandemia globale. Le riprese dovrebbero riprendere a inizio luglio, e non è ancora chiaro se in casa Warner decideranno di modificare o meno questa data.