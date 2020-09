Matrix 4: Neil Patrick Harris dice che il film cambia stile, sarà più "ambizioso"

News Cinema

In un'intervista radiofonica, Neil Patrick Harris ci informa che la regista Lana Wachowski sta dirigendo un Matrix 4 diverso da quanto fatto in precedenza sugli altri film.

Qualcosa di interessante su come sarà Matrix 4 lo racconta Neil Patrick Harris. Il film è tornato da alcune settimane in produzione negli studi Babelsberg, poco fuori Berlino, dopo la lunga interruzione dovuta all'emergenza sanitaria. Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss saranno in questo sequel diretto da Lana Wachowski, contrariamente a Laurence Fishburne e Hugo Weaving i cui personaggi non sono previsti dalla storia (o perlomeno non interpretati da loro). In compenso nel cast, in un ruolo di contorno, ci sarà Neil Patrick Harris.

In una recente intervista radiofonica con l'emittente SiriusXM, l'attore ha detto che "Lana ha una grande energie inclusiva e il suo stile visivo è cambiato rispetto a quanto aveva fatto in precedenza". La trilogia di Matrix è stata spesso citata in altri film proprio per l'avanguardia tecnologia adottata nelle tecniche di ripresa. Era il 1999 quando il film si imponeva come uno dei più rivoluzionari titoli di science-fiction mai realizzati, tanto narrativamente quanto visivamente. "Ambizioso" è l'aggettivo usato da Neil Patrick Harris per descrivere il progetto, di cui ci si chiede davvero se potrà settare un nuovo standard così come fece il primo film. Dovremo avere un po' di pazienza per saperlo. Il ritardo accumulato sul calendario di produzione a causa del Covid-19 ha comportato uno slittamento di un'anno sull'uscita in sala di Matrix 4, spostata da maggio 2021 al 1° aprile 2022.

