Matrix 4: le riprese ripartiranno a inizio luglio

L’atteso nuovo capitolo della saga presto di nuovo al via dopo un’estensione della produzione di altre otto settimane.

Dopo la sequela di sospensioni delle riprese nei set di tutto il mondo, spesso di produzioni molto attese e importanti, si inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel con la calendarizzazione della ripartenza del cinema. È la volta della grande produzione Matrix 4, targata Warner Bros, una delle più importanti dello studio e sicuramente delle più attese dai fan di Neo e Trinity, oltre che del mondo creato dai Wachowski molti anni fa.

Il cast è stato firmato per un’estensione di ulteriori otto settimane in modo da essere pronto sui blocchi di partenza almeno fino al 6 luglio, che si spera possa essere la data del nuovo pronti, via. Le riprese erano partite a febbraio a San Francisco, prima di spostarsi a Berlino a metà marzo, senza però mai iniziare in Europa a causa dell’espansione della minaccia del coronavirus.

Torneranno per questo quarto episodio di due protagonisti della saga, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Insieme a loro le novità Yahya Abdul-Mateen II, Neal Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff. Matrix 4, scritto da Aleksandar Hemon e David Mitchell, insieme alla regista Lana Wachowski, è ancora previsto in uscita nel corso del 2021, senza una data precisa prevista.

I primi tre film hanno incassato in tutto il mondo oltre 1,5 miliardi di dollari.