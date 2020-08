Matrix 4: Laurence Fishburne parla dell'assenza di Morpheus

News Cinema

In Matrix 4 Lana Wachowski ha voluto ancora una volta Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ma non Laurence Fishburne nei panni di Morpheus. L'attore se ne rammarica.

In Matrix 4 manca il personaggio di Morpheus, a cui Laurence Fishburne ha dato lustro in Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Nel quarto capitolo della saga, dove torneranno Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss) non ci sarà nemmeno l'Agente Smith, ma quest'ultima assenza è dovuta all'impossibilità da parte del suo interprete Hugo Weaving di partecipare al film.

E Morpheus? Perché non lo vedremo? La risposta a questa domanda arriva direttamente da Fishburne, che ha affrontato l'argomento in un'intervista al New York Magazine. "Non mi hanno invitato" - ha spiegato - "e forse questo mi spingerà a scrivere un altro spettacolo teatrale. Auguro loro buona fortuna, spero sia un bellissimo film". Lana Wachowski, insomma, non ha nemmeno preso in considerazione l'idea di includere il capitano della città di Zion nel nuovo film. Eppure, tempo fa, circolavano voci di una presenza della versione giovane del personaggio e, se così fosse, la regista potrebbe aver dirottato su un interprete più giovane, ma questo lo scopriremo solo una volta arrivato in sala il film.

Nonostante tutto, comunque, Laurence Fishburne è grato a Lana e a Lilly per avergli regalato una parte che ha costituito un punto di svolta per la sua carriera."Si tratta probabilmente del ruolo per cui verrò maggiormente ricordato, il che è fantastico, ma non è l'unica cosa per cui sarò ricordato, il che è ancora più fantastico" - ha sottolineato. "Con lui ho da un lato Darth Vader e dall'altro Obi-Wan Kenobi, con in più un po' di Bruce Lee, Muhammad Alì e kung fu”.

Matrix 4 uscirà il 1 aprile del 2022, ovviamente insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss: fino ad allora ne avremo di tempo per scoprire trama e retroscena del casting.