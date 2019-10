Matrix 4: la protagonista sarà Jessica Henwick!

News Cinema

La regista Lana Wachowski ha infatti voluto una donna al centro della nuova sceneggiatura.

Arriva una svolta inattesa e piuttosto importante nella definizione di cosa sarà Matrix 4. A quanto pare la protagonista del nuovo capitolo sarà Jessica Henwick, che ha notevolmente impressionato durante i provini per ottenere una parte ancora tenuta segreta ma che a quanto pare sarà quella principale. Sembra infatti che la nuova sceneggiatura abbia infatti al centro della trama una ragazza che viene “risvegliata” come successe al Neo interpretato da Keanu Reeves nel primo Matrix. La Henwick potrebbe aver entusiasmato la regista Lana Wachowski anche grazie alle sue competenze in fatto di arti marziali, imparate per interpretare il ruolo di Colleen Wing nelle serie Netflix/Marvel Iron Fist e The Defenders.

Si va dunque componendo tassello dopo tassello il cast del nuovo Matrix: dai capitoli precedenti torneranno ovviamente Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith. Le due nuove entrate sono invece Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) e Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo). Anche se non ancora non è confermato il primo dei due dovrebbe interpretare al posto di Laurence Fishburne una versione più giovane di Morpheus.

Lanciata da Il trono di Spade, Jessica Henwick ha numerosi film in uscita o lavorazione. Tra poco la vedremo nel thriller acquatico Underwater, dove recita con Kristen Stewart. Al momento sta girando il disaster-movie Godzilla vs. Kong e poi passerà sul set del nuovo film di Sofia Coppola On the Rocks.