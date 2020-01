Matrix 4: l'agente Smith di Hugo Weaving non tornerà

News Cinema

Lo ha dichiarato lo stesso attore e la ragione è un impegno precedentemente preso a teatro.

Quando Matrix 4 arriverà nelle sale il 21 maggio del 2021, fra i personaggi del nuovo capitolo della celeberrima saga cyberpunk non ci sarà l'agente Smith, il personaggio interpretato negli altri film della serie da Hugo Weaving. Ne ha dato notizia lo stesso attore nel corso di un'intervista rilasciata a Time Out, nella quale avrebbe spiegato anche i motivi di un'assenza che lo addolora non poco.

"E’ una sfortuna" - ha spiegato l'artista australiano reso famoso anche dalla trilogia del Signore degli Anelli e da V per Vendetta - "ma la verità è che avevo avuto una proposta e poi è arrivata la proposta di Matrix, quindi ho saputo che il film si sarebbe fatto ma non conoscevo le date. Ho pensato di poterli fare entrambi e ho impiegato 8 settimane prima di realizzare che le date non sarebbero andate bene - in quel periodo ho esitato prima di accettare un ruolo in The Visit. Ero in contatto con la regista Lana Wachowski, che alla fine ha deciso che le date non avrebbero funzionato, quindi abbiamo trovato una data e poi lei ha cambiato idea".

Il The Visit a cui Weaving allude è uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Londra. Restano invece confermati, in Matrix 4, diretto dalla sola Lana Wachowski, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith nei panni di Neo, Trinity e Niobe. Accanto a loro ci saranno new entry come Jessica Henwick, Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen II.