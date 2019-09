Matrix 4: Keanu Reeves conferma di aver letto la sceneggiatura

News Cinema

Neo in persona rivela pochi dettagli sul ritorno della celebre saga.

Sono passati tanti anni, ormai, dall'ultimo capitolo di una delle saghe che ha segnato e cambiato il cinema degli studios, soprattutto quello di fantascienza. Era il 1999 quando usciva nelle sale Matrix, seguito poi quattro anni dopo dai due sequel, girati contemporaneamente: Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Sono anni che si parla di un possibile ritorno, voci che finalmente hanno preso una consistenza diversa proprio in queste ore, con una conferma direttamente da Keanu Reeves, il Neo originario e una specie di santo mediatico di questi tempi. Ha letto la sceneggiatura dei fratelli Wachowski, anche se non ha potuto dire molto al riguardo. "È molto ambizioso, come dovrebbe essere!”, ha detto.

Non è proprio un dettaglio rivelatore, il fatto che sia ambizioso, considerando la filmografia degli autori, ma sembra che siamo ormai vicini all’annuncio della produzione di Matrix 4, o come si chiamerà. Parlando di cose note, oltre a Reeves tornerà anche Carrie-Anne Moss, sarà diretto da Lana Wachowski (già Larry) e alcune indiscrezioni parlano della possibile presenza di un giovane Morpheus, ma sono solo voci.

Ci vorrà ancora molto tempo, questo è chiaro, prima di vederlo al cinema, per cui avete tutto il tempo di (ri)vedervi la trilogia per arrivare preparati al solenne momento. Anche più di una volta.