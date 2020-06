Matrix 4: il nuovo capitolo della saga dell'Eletto Neo è un film completamente pazzo

News Cinema

A dichiararlo sono Chad Stahelski e David Leitch, che sono stati chiamati ad aiutare la regista Lana Wachowski nella costruzione delle scene d'azione.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Matrix 4, il nuovo film della saga con protagonista Keanu Reeves nei panni dell'Eletto Neo diretto da Lana Wachowski? Un film pazzo, né più né meno. Come lo sappiamo? Ce lo dicono i registi di John Wick Chad Stahelski e David Leitch, che hanno lavorato come coordinatori degli stunt e registi della seconda unità per Matrix Reloaded e Matrix Revolutions e che, nel quarto capitolo della serie, hanno deciso di dare alla regista un aiuto anche "concettuale", naturalmente per quel che riguarda le scene d'azione.

Ebbene, ecco cosa ha dichiarato il primo: "Lana viene da me e mi dice: questo è il personaggio. Ecco cosa succede. Ecco il conflitto. E’ qui che ho bisogno che abbia una certa temperatura emotiva o psicologica (…) Che cosa avete nella vostra borsa di trucchetti per rendere la scena totalmente folle? Lana è una di quelle fantastiche persone che ti chiede una cosa, tu le rispondi: la farei così, allora lei fa: Mio Dio, è meraviglioso, non ci avevo pensato, ma perché non trasformiamo questa cosa qui in un'altra cosa ancora?".

Queste parole, ovviamente, non fanno luce sulla trama di Matix 4, che con buona probabilità riprenderà la lavorazione nel mese di luglio dopo l'interruzione a febbraio in quel di San Francisco. Oltre a Reeves, nel film troveremo Carrie-Anne Moss. Al loro fianco ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff. La sceneggiatura è stata scritta, oltre che da Lana Wachowski, anche da Aleksandar Hemon e David Mitchell, e l'uscita in sala è ancora prevista per i 2021.

Ricordiamo che i primi 3 film della saga hanno totalizzato un incasso di oltre 1,5 miliardi di dollari e che sempre Chad Stahelski ha detto: "Se amate la trilogia di Matrix, allora adorerete cosa vi ha cucinato Lana per Matix 4. E’ una regista intelligente, divertente e in grado di assecondare i desideri dei fan".