Matrix 4: Hugo Weaving spiega perché non ci sarà l'Agente Smith

L'attore australiano Hugo Weaving, che ha interpretato l'Agente Smith nella trilogia di Matrix, parla dell’assenza del suo personaggio in Matrix 4.

Dopo Laurence Fishburne, è Hugo Weaving a spiegare alla stampa e quindi ai suoi fan la ragione per cui non lo vedremo in Matrix 4. L'attore australiano, che è apparso in tutti i capitoli della trilogia diretta da Lana e Lilly Wachowski, ha confessato che era a un passo dal riprendere il ruolo del perfido Agente Smith, ma il destino, o meglio l'impossibilità di mettersi d'accordo con la regista del nuovo film, gli ha remato contro.

In un'intervista a Collider, Hugo ha dichiarato innanzitutto: "Lana desiderava davvero che recitassi in Matrix 4. Anche io volevo esserci perché sono un grande ammiratore di tutti i film. All'inizio non ero convinto di voler tornare nell'universo di Matrix, avendo già recitato in tre film, ma poi ho letto la sceneggiatura e il mio agente ha ricevuto una proposta. Ho immediatamente risposto di sì e poi abbiamo cominciato a trattare. All'epoca stavo facendo una pièce teatrale, ma ci stavamo organizzando con le date in modo che potessi dedicarmi a entrambi i progetti. Ma poi Lana ha deciso che non voleva cambiare le sue date e così non ho potuto fare il film. Ecco, in breve, che cosa è accaduto".

Il fatto di non essere nel cast di Matrix 4 non priva Weaving del piacevole ricordo della lavorazione di Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions: "In questo momento mi trovo presso i Fox Studios di Sydney" - ha raccontato l'attore - "che poi sono il luogo in cui abbiamo tutti cominciato la lavorazione. Ogni volta che vengo qui, ci sono milioni di cose di cui mi ricordo. E’ stato un momento molto felice e divertente che si è protratto per un lungo periodo di tempo, e quindi eravamo diventati una famiglia. Abbiamo girato il mondo insieme diverse volte, lavorando a San Francisco, Los Angeles, ma per lo più a Sydney. I tre film sono stati girati per la maggior parte presso i Fox Studios di Sydney".

Come molti sanno, la trilogia di Matrix non ha esaurito la collaborazione fra Hugo Weaving e le Wachowski, che hanno scritto la sceneggiatura di V per Vendetta (oltre a produrre il film) e che hanno diretto il nostro in Cloud Atlas. Matrix 4 dovrebbe arrivare in sala il 1 aprile del 2022, insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.