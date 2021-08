Matrix 4 ha finalmente un titolo ufficiale: parte il conto alla rovescia

News Cinema

È stato rivelato il titolo ufficiale del quarto Matrix, diretto da Lana Wachowski e interpretato ancora una volta da Keanu Reeves.

Almeno un piccolo mistero su Matrix 4 è stato svelato: parliamo del titolo ufficiale del quarto lungometraggio della saga, battezzato ufficialmente e in modo molto appropriato The Matrix Resurrections. Il film, diretto e in parte scritto dalla sola Lana Wachowski e naturalmente ancora interpretato da Keanu Reeves alias Neo, uscirà nelle sale a dicembre, con una pubblicazione contemporanea su HBO Max in streaming ma solo negli States, com'è usanza della Warner Bros solo per quest'anno solare.

Matrix 4, quale sarà la trama di Matrix Resurrections