Matrix 4: c'è anche Christina Ricci!

In Matrix 4, che uscirà in America a dicembre al cinema e su HBO Max, ci sarà anche Christina Ricci, la cui aggiunta al ricco cast non era stata ancora annunciata.

L'atteso sequel Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, è concluso e aspetta solo di uscire, almeno in America, il prossimo 22 dicembre nei cinema e su HBO Max. A sorpresa, nel ricchissimo cast che vi elenchiamo sotto, spunta da un press kit aggiornato della Warner anche il nome di Christina Ricci, che non era mai stata annunciata in precedenza.

La sua apparizione in Matrix 4 (che non è il titolo definitivo) segna il suo secondo tornato Wachowski, dopo Speed Racer del 2008. Non si conoscono ancora dettagli sulla trama, né tantomeno il ruolo che ricorpriranno nel film Christina Ricci e gli altri attori. Insomma, al momento di certo c'è solo il ritorno di Keanu Reeves come Neo, Carrie-Ann Moss come Trinity e Jada Pinkett-Smith come Niobe.

Il cast è composto tra gli altri anche da Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff e Neil Patrick Harris. Nell'attesa, sarà bene ripassare i precedenti tre film della saga, visto che sono passati un bel po' di anni: 22 dal primo film e 18 da Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.