Matrix 4: anche Neil Patrick Harris entra nel cast

Lana Wachowski dirigerà il nuovo episodio in cui torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Una volta ufficialmente annunciato il progetto di Matrix 4 da parte della Warner Brothers e della Village Roadshow, l’allestimento del cast per il nuovo capitolo della celeberrima saga di fantascienza avanza spedito. Dopo la conferma del ritorno dei due protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss e l’annuncio della nuova entrata Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, il prossimo Watchmen in TV), ecco arrivare la notizia che anche Neil Patrick Harris è entrato nel cast in un ruolo ancora non reso noto.

Cosa sappiamo per il momento di Matrix 4? Poco o nulla. La trama è ancora tenuta rigorosamente segreta, e ci mancherebbe. Tempo fa è circolata la voce che nella storia comparirà una versione giovane di Morpheus, che non dovrebbe quindi essere interpretata da Laurence Fishburne. Che sia Abdul-Mateen II a prendere in consegna il ruolo? Anche questo non è chiaro. Ciò che sappiamo di sicuro è che il progetto sarà diretto da Lana Wachowski, la quale ha scritto la sceneggiatura insieme ad Aleksandar Hemon e David Mitchell. Le riprese di Matrix 4 dovrebbero cominciare nei primi mesi del prossimo anno.

Vincitore di quattro premi Oscar, Matrix nel 1999 ha segnato una pagina epocale della storia del cinema di fantascienza. Il sequel Matrix Reloaded è arrivato quattro anni dopo e ha sbancato il botteghino internazionale conquistando quasi 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Meno fortunato Matrix Revolutions, fermatosi “soltanto2 a 420 milioni.

Neil Patrick Harris ha una solidissima carriera televisiva – è stato tra i protagonisti della serie di culto E alla fine arriva mamma! – e al cinema ha lavorato con David Fincher a L’amore Bugiardo – Gone Girl.