Matrix 4: allarme a Berlino per l'affollata festa di fine riprese... o era una scena del film?

Le riprese di Matrix 4 sono praticamente concluse a Berlino ma si accendono le polemiche su una festa che avrebbe violato le norme anticovid. La produzione nega.

Stanno terminando a Berlino le riprese di Matrix 4, quarto atteso capitolo della saga con Keanu Reeves, e si sono scatenate le polemiche attorno a una scena controversa. L'allarme è scattato di fronte alle notizie di un party con circa 200 persone, incluso Reeves, e in barba alle norme anticovid, che si è svolto la sera dell'11 novembre negli storici Babelsberg Film Studios a Potsdam.

La notizia è stata data dal quotidiano Build tedesco e dal Guardian britannico. Le regole della regione tedesca in questione concedono di fare feste con un massimo di 50 persone (che, dato il momento, non è certo poco). Ogni festa deve inoltre essere registrata prima presso le autorità, con tutte le relative misure di sicurezza prese per lo svolgimento della stessa. Per un film come Matrix 4 è consentito fare eccezioni, ma in ogni caso l'evento va comunicato alle autorità e un portavoce della città di Potsdam ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito ma di aver parlato coi responsabili della produzione solo per quanto riguardava la sicurezza sul set.

Qui il mistero si infittisce, perché mentre i quotidiani di cui sopra e una portavoce dei Babesberg Studios sostengono che la festa fosse in realtà una scena del film, girata alla fine delle riprese, un partecipante ha rilasciato al Build la seguente dichiarazione: "C'era un'atmosfera euforica. A tutti è stato fatto prima il tampone. Era richiesta la mascherina ma parecchi se la sono tolta man mano che la festa andava avanti. Non ci hanno dato alcuna istruzione, non c'è stato nessun ciak e nessuno che riprendesse".

Il Ministero della Sanità tedesco ha fissato un incontro direttamente coi responsabili dello Studio per capire se la festa in questione facesse parte delle riprese o se si trattasse semplicemente dei festeggiamenti di fine film, in barba alle regole. Certo sembra strano che la produzione di un film così importante abbia deliberatamente violato le leggi del paese che l'ha ospitata. Vedremo come andrà a finire.

Matrix 4 uscirà al cinema il 22 dicembre 2021.