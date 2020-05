Matinee: il film da vedere e commentare insieme giovedì 21 maggio con SimulWatch

News Cinema

Il divertentissimo omaggio di Joe Dante al cinema degli anni Cinquanta. Appuntamento su SimulWatch giovedì 21 maggio alle 14.

La visione condivisa di giovedì 21 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Matinee, il film diretto nel 1993 da Joe Dante con protagonista John Goodman che è un divertentissimo e affettuoso omaggio al cinema di genere americano degli anni Cinquanta e Sessanta.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Matinee e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 21 maggio alle 14.

Ambientato in Florida nei giorni tesi della crisi dei missili di Cuba, che aveva pervaso gli Stati Uniti di paranoia nucleare, Matinee racconta di un ragazzino preoccupato per il padre, ufficiale di marina, di un produttore cinematografico di serie C che arriva in città con il suo nuovo film, storia di un uomo trasformato in una formica gigante dalle radiazioni e di un'anteprima che si rivelerà tragicomica.

Il personaggio del produttore, interpetato da Goodman, è ispirato al celebre William Castle, regista e produttore di innumerevoli film e noto per i trucchetti promozionali e i gimmik con i quali attrezzava le sale che programmavano i suoi film.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Kill List.