Matilda De Angelis Shooting Star al Festival di Berlino 2018

Ogni anno, durante il Festival di Berlino, vengono presentate alla stampa, al pubblico e agli addetti ai lavori le Shooting Stars, ovvero una selezione di giovani attori europei selezionati per il loro talento da una giuria di esperti che lavorano nell'industria del cinema per conto della European Film Promotion.

Si tratta, insomma, della più prestigiosa vetrina internazionale possibile per un giovane attore europeo: e quest'anno, in rappresentanza di sé stessa e dell'Italia, tra le Shooting Stars di Berlino ci sarà anche Matilda De Angelis.

In questi giorni sulla copertina di Donna Moderna, nelle sale con Il premio di Alessandro Gassman, e breve anche co Coco (dove doppia il personaggio di Tía Victoria), Matilda De Angelis si è fatta notare in Italia e nel mondo grazie all'esordio (cinematografico) notevolissimo di Veloce come il vento, per poi apparire anche in film come Una famiglia di Sebastiano Riso, oltre che in videoclip come Tutto qui accade dei Negramaro.

Oltre che in televisione, nella nuova stagione della serie di Lucio Pellegrini Tutto può succedere, che ha rappresentato il suo battesimo della recitazione, Matilda De Angelis sarà presto di nuovo al cinema come protagonista femminile del nuovo film di Marco Ponti, Una vita spericolata.