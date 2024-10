Matilda De Angelis allo Spazio Coming Soon: presentata ad Alice nella Città la seconda stagione di La legge di Lidia Poët

News Cinema

La serie La legge di Lidia Poët è stata presentata in anteprima nell'ambito del programma di Alice nella Città. Le attività stampa in presenza degli autori, di Matilda De Angelis e del resto del cast hanno avuto luogo allo Spazio Coming Soon.

Il punto di riferimento per la maggior parte delle attività stampa alla 19ª Festa del Cinema di Roma è lo Spazio Coming Soon. Lo Spazio, allestito in Piazza Apollodoro, adiacente all'Auditorium Parco della Musica dove si svolge la manifestazione, è il luogo in cui la promozione cinematografica e televisiva prende vita con i set personalizzati per le interviste, le conferenze stampa, i round table e i photocall. Tutte le diverse attività promozionali trovano una comoda collocazione all’interno di numerosi padiglioni che garantiscono riservatezza e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Al Festival parallelo e indipendente Alice nella Città i riflettori non si accendono soltanto sui film. Le serie sono anche di casa, presentate in anteprima per poi arrivare ognuna sulla rispettiva piattaforma streaming. La legge di Lidia Poët è una di queste e Matilda De Angelis, ospitata allo Spazio Coming Soon, ne è la protagonista. La serie Netflix è alla seconda stagione e approderà sulla piattaforma in streaming il 30 ottobre. Prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. Nei nuovi episodi Matilda De Angelis torna a vestire i panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Nel cast, oltre all'attrice nel ruolo della protagonista e a Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, tornano Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si unisce, in questa nuova stagione, Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau.

