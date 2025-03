Materialists: il trailer ufficiale della commedia romantica con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

News Cinema

Vi mostriamo il trailer del nuovo film di Celine Song, Materialists, storia di un triangolo amoroso con Dakota Fanning, Chris Evans e Pedro Pascal.

Dalla regista di Past Lives, Celine Song, arriva adesso Materialists, una commedia romantica che ruota attorno a un triangolo amoroso e che ha come protagonisti Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Targato A24, il film arriverà nei cinema americani il 13 giugno, mentre non conosciamo ancora la data di uscita in Italia.Questo, intanto, è il trailer ufficiale di Materialists.

Materialists: la trama e il cast

Lucy (Dakota Johnson) è una single irriducibile che di mestiere fa la matchmaker, ovvero la sensale di matrimoni, capace di intuire più di molte fredde app quali coppie possono andare d'accordo e di mettere insieme le persone secondo i loro desideri. Ma all'improvviso, anche per lei, arriva il partner perfetto (Pedro Pascal), mentre ha appena incontrato di nuovo il suo imperfetto ex (Chris Evans) e Lucy si trova al centro di un triangolo amoroso, confusa su chi scegliere. Del resto, con due pretendenti così, come darle torto? Dal trailer sembra la classica commedia brillante di ambientazione newyorkese con attori molto affiatati. Oltre al trio protagonista ci sono Marin Ireland, Sawyer Spielberg, Lindsey Broad, Louisa Jacobson, Dasha Nekrasova e Rachel Zeiger-Haag.