Material Love, il trailer italiano del film col triangolo Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans

News Cinema

Dakota Johnson è la protagonista di Material Love, dov'è divisa tra l'amore per due uomini molto diversi, interpretati da Pedro Pascal e Chris Evans. Dirige la Celine Song di Past Lives. Al cinema dal 4 settembre.

Sarà al cinema dal 4 settembre la commedia romantica Material Love con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, interpreti di una situazione sentimentale alquanto complessa: possiamo mostrarvene oggi il trailer ufficiale in italiano, ricordandovi che il film è scritto e diretto dalla regista Celine Song, già candidata all'Oscar l'anno scorso. Il film è distribuito in Italia da Eagle Pictures ed è una produzione A24, l'etichetta indie per eccellenza americana, non nuova a collaborazioni con la regista.



Material Love: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal - HD

Material Love, la trama del nuovo film di Celine Song

Material Love, titolo originale Materialists, racconta di Lucy (Dakota Johnson), specialista nell'accoppiare nel modo migliore i single, in prospettiva di un'unione perfetta e possibilmente per la vita intera. Come spesso accade a chi si occupa della felicità degli altri, Lucy non è tanto brava con la sua, e si sta per trovare in una situazione che metterà a dura prova le sue stesse convinzioni. Incontra infatti il ricco Harry (Pedro Pascal), affascinante e premuroso, innamorato di lei: sostanzialmente l'incarnazione del sogno di diverse sue clienti. Lucy potrebbe accasarsi, se non fosse che ricompare nella sua vita il suo ex John (Chris Evans), tutt'altro che perfetto, tutt'altro che ricco... eppure la scintilla originale non si è mai spenta del tutto.

A giudicare dal trailer e dalla sinossi, Celine Song, nominata all'Oscar per la sceneggiatura del bellissimo Past Lives, torna sullo stesso contrasto tra due scelte di vita diverse: nel caso della storia precedente, si parlava di un'immigrata innamorata di un americano, disorientata dall'incontro col suo ex coreano, cotta giovanile, che non l'aveva mai dimenticata. Qui Song si concentra su un dilemma analogo, però almeno in apparenza più tradizionale e puramente americano. Pedro Pascal ha da poco recitato in Eddington di Ari Aster e nella seconda stagione di The Last of Us, mentre abbiamo visto di recente Chris Evans in Uno Rosso. Dakota Johnson, nel tentativo di lasciarsi alle spalle il fiasco di Madame Web, ha interpretato un'altra commedia romantica, Splitsville.