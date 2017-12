Masters of the Universe sarà diretto da David S. Goyer

Sono ormai quattro o cinqua anni che la Sony tenta di mettere su un reboot live action di Masters of the Universe, il film ispirato alla popolare linea di giocattoli Marvel degli anni Ottanta. Le action figures, protagoniste di serie tv e cartoni animati, sono arrivate al cinema nel 1987 con I dominatori dell'universo, interpretato da Dolph Lundgren nei panni dell'eroe He Man e da Frank Langella in quelli del malvagio Skeletor.

Negli anni si sono avvicendati diversi registi come candidati a dirigere il reboot e appena lo scorso aprile l'ultimo, McG, aveva rinunciato. Adesso sembra che proprio l'ultimo sceneggiatore del film, David S. Goyer, sia in trattative per dirigerlo. Goyer ha diretto solo 4 film, tra cui Blade: Trinity, ma in compenso ha scritto molte sceneggiature di cinecomic, come i due Ghost Rider, la trilogia iniziata con Batman Begins e Batman vs Superman: Dawn of Justice.

E stavolta dovrebbe essere la volta buona, visto che l'uscita di Masters of the Universe è da tempo fissata al 18 dicembre 2019.