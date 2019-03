Masters of The Universe ha trovato il suo He-Man in Noah Centineo

Vi abbiamo già parlato numerose volte del tentativo (che risale al 2013) di portare sullo schermo un nuovo adattamento in live action di He Man and The Masters of The Universe, la linea di giocattoli che ha dato vita a una serie animata e a un film con Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man, I dominatori dell'universo, del 1987.

Adesso, dopo un valzer infinito di registi e di protagonisti, sembra che la Sony abbia individuato il suo He-Man, che non è biondo e muscoloso come Lundgren, che all'epoca aveva 30 anni e somigliava davvero al protagonista della saga, ma il bruno e più giovane (22 anni) Noah Centineo, visto in film come Tutte le volte che ho scritto ti amo e in serie tv come The Fosters.

Alla regia ci sono adesso Aaron Nee e Adam Nee, semisconosciuti registi indipendenti che hanno diretto nel 2006 la commedia The Last Romantic e nel 2015 Band of Robbers, che ricollocava i personaggi di Tom Sawyer e Huckleberry Finn da adulti in una crime story contemporanea. La sceneggiatura è di Art Marcum e Matt Holloway, autori del prossimo Men In Black: International, subentrati a David S. Goyer.

Vedremo se sarà la volta buona. Intanto ritroveremo Centineo, prossimamente, anche in un altro reboot, quello di Charlie's Angels.