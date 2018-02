Masters of the Universe di nuovo senza regista: David S. Goyer non lo dirigerà

Ancora fumata nera per il nuovo film tratto dalla serie di giocattoli Mattel che ha dato vita a un franchise di episodi animati e a un live action del 1982, I dominatori dell'Universo: Masters of the Universe, che la Sony cerca di realizzare da almeno cinque anni, è di nuovo senza regista. Dopo la rinuncia di McG, il primo dicembre 2017 era stato annunciato che David S. Goyer era in trattative per dirigere il film. Adesso invece si è saputo che non lo farà, e che resterà a bordo solo come sceneggiatore (sua l'ultima stesura) e produttore esecutivo.

Il problema, sembra, è un conflitto di impegni: Goyer sta lavorando per Syfy a Krypton e sta sviluppando un adattamento della Trilogia della Fondazione di Isaac Asimov sotto forma di miniserie. Sembra poi che, contrariamente a quanto diffuso all'epoca, non sia stato mai formalizzato alcun accordo tra lui e la Sony per dirigere il film.

He-Man, Skeletor e tutti gli altri dovrebbero comunque sbarcare al cinema il 18 dicembre 2019 per cui l'annuncio del nuovo regista è atteso in tempi brevi.