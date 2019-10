Masters of the Universe dalla Sony a Netflix?

News Cinema

Il film live action con Noah Centineo potrebbe finire in streaming, nel tentativo dello Studio di limitare investimenti e rischi.

Sono ormai anni che si parla di un reboot in live action di Masters of The Universe, il film con protagonisti He-Man, Skeleton e le altre action figures, già al centro di serie animate e di un film con Dolph Lundgren, I dominatori dell'universo, del 1987. A marzo si era saputo che la scelta per il personaggio principale era caduta sull'emergente Noah Centineo, e a maggio era stata annunciata la data di uscita del 5 marzo 2021.

Adesso, però, anche a causa dell'insuccesso di Men In Black: International, sembra che la Sony ci stia ripensando e non se la senta di correre rischi economici eccessivi. A quanto risulta infatti a Hollywood Reporter, lo Studio sarebbe in trattative con Netflix per passare il film direttamente alla piattaforma, dove potrebbe fare compagnia alla serie animata sviluppata da Kevin Smith e allo spin-off, sempre animato, She-Ra.

Due anni fa la Paramount fece un accordo analogo per The Cloverfield Paradox, per cui non sarebbe una novità. Previsto flop al botteghino, il film fu un successo su Netflix. Aspettiamo dunque di sapere se questo nuovo accordo si concretizzerà e se il nuovo Masters of the Universe andrà direttamente in streaming.