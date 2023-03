Master Gardener: il trailer ufficiale del film di Paul Schrader presentato al Festival di Venezia

News Cinema

È stato reso disponibile il trailer ufficiale originale del film con Joel Edgerton e Sigourney Weaver che verrà distribuito prossimamente in Italia da Movies Inspired. Ecco il trailer di Master Gardener.

Paul Schrader fa moltissimo parlare di sé con i suoi giudizi spietati e taglienti sul mondo del cinema contemporaneo che posta sui social network, questo è certo, ma continua anche a far parlare di sé con i suoi film. Dopo il successo degli ultimi First Reformed e Il collezionista di carte, Schrader è tornato lo scorso settembre al Festival di Venezia con il suo ultimo Master Gardener, che arriverà prossimamente in Italia distribuito da Movies Inspired e di cui qui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale in versione originale.

Questa la trama ufficiale del film:

Narvel Roth è il meticoloso orticoltore dei Gracewood Gardens, una splendida tenuta di proprietà della ricca signora Haverhill. Quando la signora ordina a Roth di assumere come apprendista la sua problematica pronipote Maya, la vita di Narvel precipita nel caos ed emergono oscuri segreti del suo passato.