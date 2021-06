Master & Commander: arriva il prequel del film con Russell Crowe

News Cinema

La 20th Century Fox sta lavorando a un prequel di Master & Commander - Sfida ai confini del mare, l'avventuroso film con Russell Crowe e Paul Bettany. La sceneggiatura sarà di Patrick Ness.

E’ da un po’ di tempo che si parla di un seguito di Master & Commander - Sida ai confini del mare, il film di Peter Weir con Russell Crowe e Paul Bettany. Oggi, però, ci arriva notizia di un prequel, che la 20th Century Fox intende realizzare a partire da una sceneggiatura di Patrick Ness, a cui dobbiamo il copione di Sette minuti dopo la mezzanotte.

Come sappiamo, Master & Commander è tratto dalla saga di Aubrey e Maturin di Patrick O'Brian, ciclo letterario marinaresco di ambientazione napoleonica incentrato sulle avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin. Il nuovo film è ispirato al primo capitolo della serie ("Primo comando") e ciò significa che i due personaggi principali saranno più giovani di come li ricordiamo. E siccome dal 2003, anno di uscita di Master & Commander, sono passati 18 anni, di certo Aubrey e Maturin non saranno interpretati da Crowe e Bettany. Peter Weir non tornerà dietro alla macchina da presa, e al momento non sappiamo chi sarà al timone del progetto.

Leggi anche Mai dire a Russell Crowe che Master & Commander è un ottimo sonnifero!

Master & Commander era la trasposizione cinematografica del decimo libro della serie di Aubrey e Maturin, e dal momento che i romanzi sono 21, c'è tantissimo materiale da portare sul grande schermo, qualora ci si volesse lanciare in un franchise. Il film di Weir era ambientato nel 1805 e vedeva la nave della marina reale britannica HMS Surprise contrastare con fierezza la nave corsara francese Acheron. Candidato a 10 Oscar, Master & Commander ha vinto per la migliore fotografia e il miglior montaggio sonoro. In tutto il mondo ha incassato 200 milioni di dollari.