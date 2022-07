Massimo Troisi raccontato da Mario Martone in un documentario: ecco quando lo vedremo

News Cinema

Prodotto da Indiana, Vision Distribution e Medusa Film, il film si intitola Laggiù qualcuno mi ama e debutterà in sala in occasione del 70° anniversario della nascita dell'artista scomparso nel 1994.

Laggiù qualcuno mi ama, l'annunciato documentario che Mario Martone ha realizzato sul grande artista napoletano Massimo Troisi, debutterà nei cinema italiani il 19 febbraio 2023, in occasione del 70° anniversario della nascita dello stesso Troisi.

Nel film si raccontano la genialità e il mito di Troisi attraverso contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici il docu-film mira a raccontare la genialità e il mito di Massimo Troisi.

Il film - una produzione Indiana in associazione con Vision Distribution e Medusa Film - sarà distribuito in Italia da Vision Distribution e Medusa Film e nel mondo da Vision Distribution. È scritto da Mario Martone e da Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi.



"Questo film-documentario è nato dal mio incontro con Mauro Berardi, storico produttore di Massimo, ed è un vero e proprio omaggio alla figura di quel grande artista che è stato Troisi, con la testimonianza diretta di Anna Pavignano, sceneggiatrice dei film di Massimo nonché sua compagna e la regia attenta e prestigiosa di Mario Martone. Un progetto che, come Indiana, ci rende orgogliosi. Il fatto che sia stato abbracciato da Vision e Medusa fa sì davvero che ora sia il mondo del cinema italiano a sostenerlo e diffonderlo"

Fabrizio Donvito, Partner & Co-CEO Indiana Production



“L’incontro di due napoletani di rango, Massimo Troisi e Mario Martone, con l’aiuto della sceneggiatrice e compagna di Troisi Anna Pavignano, darà vita a un film emozionante e di alto profilo. Medusa Film e il gruppo Mediaset hanno creduto subito in questo progetto cinematografico che attraverso contenuti e testimonianze inedite traccerà un ritratto originale dell’attore napoletano per rendere ancora più universale la sua popolarità non solo per il pubblico che lo ha visto e conosciuto ma anche per le nuove generazioni."

Giampaolo Letta, Vice Presidente e Amministratore Delegato Medusa Film



“Siamo felici e orgogliosi di portare al cinema la storia di Massimo Troisi, raccontata da un grande autore come Mario Martone. I ricordi preziosi di Anna Pavignano renderanno questo film un’esperienza unica per lo spettatore. Insieme a Indiana e Medusa cercheremo di garantire a questo prestigioso progetto la distribuzione migliore, celebrando uno dei più grandi artisti che il nostro paese abbia mai avuto.”

Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato Vision Distribution