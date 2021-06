Maschile singolare: carboidrati e lacrimoni in una clip della commedia dolceamara su Prime Video

News Cinema

E' disponibile in esclusiva su Prime Video Maschile Singolare, delicato romanzo di formazione che racconta un momento straordinario di un ragazzo solo all'apparenza ordinario. Lo interpreta Giancarlo Commare.

E' su Prime Video da pochi giorni Maschile singolare, una commedia drammatica che fotografa con delicatezza e ironia un momento di passaggio e di crisi nella vita di un ragazzo come tanti, un uomo ordinario che sperimenta qualcosa di straordinario. Diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida, il film racconta la vicenda di Antonio, che, quando viene abbandonato dal marito, da cui era psicologicamente ed economicamente dipendente, è costretto a rimettersi in discussione. Va a vivere con un ragazzo di nome Denis, che conduce un'esistenza molto libera, e trova lavoro in un forno per poi frequentare un corso di pasticceria e scoprire che essere single non è poi così male.

Maschile singolare è un romanzo di formazione e si distacca da da tanto cinema italiano che ha affrontato storie di relazioni non eterosessuali e LGBT+ non nella loro piena complessità, e infatti in primo piano ci sono la crescita e il cambiamento del protagonista, che non nasconde la propria omosessualità né fatica ad accettarla.



Maschile singolare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Girato a Roma in 3 settimane e con una troupe giovane, il film ha i suoi punti di forza in una macchina da presa al servizio dei personaggi, e quindi non intrusiva, e in una recitazione spontanea. Gli attori protagonisti sono Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino e Michela Giraud. Li affiancano Lorenzo Adorni, Carlo Calderone e Vittorio Magazzù. Un piccolo ruolo è andato a Barbara Chichiarelli. Commare sarà prossimamente in Ancora più Bello e Sempre più bello (i due sequel di Sul più Bello), Valdarnini lo ricordiamo in Suburra - La serie e Qualcosa di nuovo, e Saurino in DOC - Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti), mentre la Giraud la rammentiamo in LOL su Prime Video e CCN su Comedy Central.

Di Maschile singolare, che è il primo lungometraggio sia per Matteo Pilati che per Alessandro Guida, abbiamo una clip in esclusiva, che ci mostra il protagonista del film scontroso e triste davanti a un piatto di carbonara e alla simpaticissima Michela Giraud.