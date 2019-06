Maryam of Tsyon - Cap 1 Escape to Ephesus: un progetto ambizioso, dal 13 giugno nei cinema

Fiori di Sambuco Film con il regista QVQ (alias Fabio Corsaro) dopo alcuni anni dalla realizzazione del film Ghiaie, torna ad esprimersi nella materia che gli è più consona, la tematica religiosa, con un'opera veramente faraonica, per una produzione indipendente, quale quella di questo film è, o vorrebbe essere.

Parlare solo della Madre di Gesù non è facile: da una parte la Chiesa ed il suo immutabile magistero, dall' altra la diffidenza del popolo dei non credenti, in mezzo i circa 5milioni di cattolici più o meno praticanti che certamente andranno a vedere questo film.



Maryam of Tsyon - Cap I Escape to Ephesus: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Maryam of Tsyon - Cap 1 Escape to Ephesus, primo capitolo di questa bilogia sulla vita della Madonna, non è un film leggero, non è un film storico, non è neanche un film biografico ..... è un film teologico, drammatico e certamente spirituale: probabilmente è il nostro "esame di coscienza" cinematografico. Un film che è confezionato in una sceneggiatura inaspettata ed anche originale, che catapulta lo spettatore nei primi anni del cristianesimo, gli anni delle immediate persecuzioni e fughe degli apostoli e di Maria (una bellissima ragazza 16enne interpretata da Camilla Nardini) da Gerusalemme ad Efeso in Turchia con l'apostolo Giovanni (interpretato dal ligure Giuseppe Laureri).





E' la fuga di un gruppo di clandestini (partigiani del cristianesimo li definirei) che si nascondono nelle colline intorno ad Efeso per evitare le persecuzioni dei Farisei e dei Romani. E' il dramma del martirio dei primi seguaci di Gesù, ma anche la speranza di un gruppo di convertiti alla primo Cristianesimo. Il film rivela il percorso che l' apostolo Giovanni compie, sotto la guida di Maria 63 enne (il cui corpo incorrotto però si è fermato all' età anagrafica di 16 anni, quando l' arcangelo Gabriele si manifestò per annunciarle l' incarnazione di Dio) per la redazione del suo Vangelo, quello teologico. Il film è stato inviato in DVD al Santo Padre Papa Francesco ed al Papa Emerito Benedetto XVI che, inaspettatamente, per mezzo della Segreteria di Stato, ha ringraziato la produzione per il pensiero elargendo la consona benedizione (www.maryamoftsyon.com).



Il film verrà presentato in anteprima, contestualmente all'uscita nelle sale italiane, al Teatro Ariston di Sanremo giovedì 13 giugno 2019 con spettacoli alle ore 15,30 - 18,30 - 21,30; in tale occasione, alle ore 18,00 nell'intervallo tra il primo e secondo spettacolo verrà presentato tutto il cast artistico e tecnico, inclusi i protagonisti tra cui spicca la giovane attrice genovese Camilla Nardini che ha prestato il suo viso alla Madre di Dio (Maryam). Un film da vedere, che farà certo parlare di se.