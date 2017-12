Mary Queen of Scots: Margot Robbie e Saoirse Ronan una più regale dell'altra in due nuove foto

Impossibile stabilire chi sia la più brava fra Saoirse Ronan e Margot Robbie, due super attrici che hanno saputo conquistarsi la stima della stampa estera di Hollywood, che non a caso le ha candidate entrambe al Golden Globe per la migliore attrice protagonista in una commedia o musical: la prima per I, Tonya, la seconda per Lady Bird. La bionda e la rossa sono dunque su fronti avversi, esattamente come capita ai personaggi che interpretano in Mary Queen of Scots, dove la Ronan è Maria di Scozia (o Maria Stuarda) e la Robbie Elisabetta I d'Inghilterra. Del film, che è diretto da Josie Rourke, Entertainment Weekly ha appena diffuso due foto. Nella prima, Margot Robbie appare splendida e mostra tutta la regalità e la determinazione di una selle sovrane più importanti della Gran Bretagna. Nella seconda Saoirse Ronan è altera e determinata mentre probabilmente cavalca verso la Scozia di ritorno dalla Francia, dove suo marito ha perso la vita.

Mary Queen of Scots ci riporta nel XVI° secolo e non prende le parti né di Maria Stuarda - imprigionata per anni e poi giustiziata per aver tentato di rovesciare la legittima sovrana - né di Elisabetta. Come spiega la regista, il nemico è il contesto in cui le due donne vissero, che le costrinse a mettersi l'una contro l'altra. Sceneggiato da Beau Willimon - che da creatore di House of Cards ha una certa familiarità con gli intrighi politici - Mary Queen of Scots uscirà nelle sale americane il 2 novembre del 2018.