Mary J. Blige's My Life: il trailer del documentario Amazon Original

Debutterà in streaming il 25 giugno su Prime Video il documentario che regala un ritratto diretto e senza filtri della cantante, produttrice e attrice nominata all'Oscar e vincitrice di nove Grammy.

Cantante, attrice, produttrice discografica, Mary J. Blige ha vinto nove volte ai Grammy Awards ed è stata candidata all'Oscar sia come attrice che come autrice della miglior canzone per il film Mudbound, oltre che per tre volte ai Golden Globe, momentaneamente caduti in disgrazia.

Con venti album pubblicati fino a ora, ne ha venduti più di 50 milioni in tutto il mondo, oltre a 30 milioni di singoli.

Dopo il successo dell'esordio di "What's the 411?", pubblicato nel 1992, Mary J. Blige esplode definitvamente con il suo secondo disco, "My Life", una raccolta di potenti confessioni sulle sue battaglie contro abusi, depressione e dipendenza da sostenze che ha creato una connessione profonda e duratura con milioni di fan in tutto il mondo.

Mary J. Blige's My Life è il documentario Amazon Original che debutterà in streaming il 25 giugno su Prime Video in cui l'artista americana rivela i demoni e le benedizioni che hanno ispirato il disco e l'hanno spinta dal dalla difficile realtà dei ghetti di New York alla celebrità internazionale, mentre festeggia il 25° anniversario del suo lavoro più influente ed esegue l'album dal vivo per la prima volta.

Il film è diretto dalla documentarista Vanessa Roth, vincitrice nel 2008 dell'Oscar per il miglior corto documenatario è autrice della miniserie documentaria Netflix Daughters of Destiny.

Questo è il trailer ufficiale di Mary J. Blige's My Life: