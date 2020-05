Mary J. Blige nel trailer di Body Cam, un thriller polizesco-soprannaturale

News Cinema

Il film uscirà in versione digitale negli Stati Uniti il prossimo 19 maggio.

Stella della musica nera americana, Mary J. Blige ha da qualche anno deciso di darsi anche al cinema, e con successo. Dopo le prime esperienze di Rock of Ages e Un Natale speciale a New York, con il Netflix Original Mudbound Mary J. ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui le nominarion come migliore attrice non protagonista, in coppia con quella per la miglior canzone originale, sia agli Oscar che ai Golden Globe, e quella come non protagonista agli Screen Actors Guild Award, ai Satellite Award e ai Critics' Choice Awards.

Dal prossimo 19 maggio Mary J. Blige tornerà sugli schermi (casalinghi) del pubblico americano come protagonista di Body Cam, un thriller poliziesco-sovrannaturale di cui vi mostriamo il trailer originale.

Diretto da Malik Vitthal, e interpretato anche da Nat Wolff, Anika Noni Rose, Theo Rossi e David Zayas, Body Cam vede Mary J. Blige nei panni di Renee, una veterana della polizia che, indagando sullo strano omicidio di un collega, scopre che nelle riprese effettuate dalla body cam della vittima c'è una misteriosa figura. Tormentata da quelle immagini, la donna inizia a sospettare che una forza soprannaturale stia prendendo di mira gli agenti della sua unità, e inizia una corsa contro il tempo per trovare l'unica persona che, secondo lei, è in grado di fermare questa entità omicida. Nel farlo scoprirà oscuri segreti interni al corpo di polizia e riguardanti il caso insabbiato di un ragazzino vittima di una sparatoria.