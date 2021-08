Mary Elizabeth Winstead nel trailer di Kate, nuovo thriller d'azione targato Netflix

News Cinema

L'attrice americana interpreta il ruolo di una spietata assassina che, dopo essere stata avvelenata, ha solo 24 ore per vendicarsi e per salvarsi. Kate debutterà in streaming su Netflix il 10 settembre.

Mary Elizabeth Winstead è l'attrice americana nota per i suoi ruoli in film come Scott Pilgrim, il remake di La cosa, 10 Cloverfield Lane e il cinecomic Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, in cui era la Cacciatrice.

Ora Winstead è protagonista di Kate, un nuovo thriller d'azione targato Netflix che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 10 settembre e che è diretto dal francese Cedric Nicolas-Troyan, già regista di Il Cacciatore e la Regina del Ghiaccio.

Nel film, che vede coinvolti tra gli altri anche Woody Harrelson e Tadanobu Asano, l'attrice è una spietata assassina che, dopo essere stata avvelenata, ha meno di 24 ore per vendicarsi dei suoi nemici, e che nel frattempo stringe un legame inaspettato con la figlia di una delle sue precedenti vittime.

Ecco trailer e trama ufficiali italiani di Kate:







Meticolosa e straordinariamente abile, Kate è l'archetipo dell'assassina perfetta all'apice della carriera. Dopo aver fallito clamorosamente un incarico a Tokyo, scopre però di essere stata avvelenata, ritrovandosi con meno di 24 ore per vendicarsi di chi l'ha condannata a una morte crudelmente lenta. Mentre il suo corpo perde rapidamente colpi, Kate crea un legame inaspettato con una coraggiosa ragazzina, figlia di una delle sue precedenti vittime. Kate è un film con Mary Elizabeth Winstead e Woody Harrelson, con la regia di Cedric Nicolas-Troyan, e racconta il furore con cui una killer alla fine dei suoi giorni porta a compimento un'ultima missione che ha affidato a se stessa.