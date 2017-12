Mary and the Witch's Flower, il trailer del primo film dello Studio Ponoc, fondato da ex allievi di Miyazaki

Come Kiki, la streghetta delle consegne a domicilio, vola su una scopa, ma per design e pettinatura è più vicina alla scatenata Ponyo. Mary Smith, la vivace protagonista di Mary and the Witch's Flower accoglie le migliori caratteristiche delle eroine Ghibli, per librarsi in volo sotto la spinta di una nuova etichetta creativa.



Fondato da un gruppo di ex allievi di Hayao Miyazaki, il neonato Studio Ponoc dimostra di aver assorbito gli insegnamenti del maestro, tempestando la sonnacchiosa campagna inglese di spiriti e magie orientali. Lo fa sotto la guida di Hiromasa Yonebayashi, eletto regista e capoclasse per precedenti lavori quali Quando c'era Marnie e Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento. Ancora una volta Yonebayashi attinge dalla letteratura inglese per ragazzi, portando al cinema il delicato romanzo di formazione scritto da Mary Stewart negli anni settanta, La piccola scopa.



L'estate di Mary viene sconvolta dal ritrovamento di un fiore misterioso. La ragazzina rimpiangerà la routine quotidiana e le fastidiose attenzioni della prozia Charlotte, quando un vecchio manico di scopa la catapulterà tra le nuvole, davanti all'uscio della prestigiosa scuola di magia Endor College, diretta da Madama Mumblechook e dal brillante Dottor Dee. Una piccola bugia di Mary però scatenerà eventi terribili, ai quali solo la bambina potrà porre rimedio.



Il film, in uscita negli Stati Uniti il 18 gennaio, vanta nel cast di voci americane attori del calibro di Kate Winslet e Jim Broadbent. In Italia dovremo aspettare fino al 5 marzo 2018 per vedere al cinema le evoluzioni dell'aspirante streghetta, ma possiamo comunque goderci lo scintillante trailer internazionale.