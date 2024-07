Marvel, paghe e trattamenti stratosferici per Robert Downey Jr. e i fratelli Russo, per i nuovi Avengers

News Cinema

Variety ha indagato su come la Disney / Marvel tratterà economicamente Robert Downey Jr. e i fratelli Russo per tornare nel MCU, a interpretare il Dottor Destino e a dirigere i due film sugli Avengers. Cifre e concessioni da capogiro, con richieste da vero divo da parte di Downey Jr.

Ora che si è momentaneamente placato il polverone alzato dal ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, nel ruolo del Dottor Destino nei prossimi Avengers, Variety ha fatto i conti in tasca ai Marvel Studios e alla Disney: quanto verrà a costare alla major richiamare non solo Robert ma anche i registi Joe & Anthony Russo per i capitoli finali della fase 6 che inizierà il prossimo anno? Tanto, non solo in termini di paghe, ma anche in alcune concessioni particolari. Ma Bob Iger e Kevin Feige devono aver pensato che ne valesse la pena... e probabilmente hanno ragione, considerando le reazioni di giubilo in giro per la rete... Leggi anche Robert Downey Jr. torna nel MCU, sarà Dottor Destino in Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr., Anthony & Joe Russo, quanto costeranno nei prossimi Avengers

Salvo cammei a sorpresa prima di quel momento, Robert Downey Jr. sarà il mattatore di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita rispettivamente nel maggio del 2026 e del 2027, per la regia dei ritrovati Anthony & Joe Russo. In altre parole, i Marvel Studios vogliono ricreare la situazione che, con Downey Jr. nei panni di Tony Stark, portò al trionfo commerciale Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Stando alle fonti di Variety, anche se la cifra promessa a Downey Jr. non si è saputa, si sa che il contratto prevede viaggi in jet privato, un cordone di sicurezza solo per lui e un vero e proprio "accampamento" privato per la star e il suo entourage. Sembra che finora Downey Jr., per tutti i suoi impegni precedenti nei film Marvel, abbia ottenuto una cifra complessiva tra i 500 e i 600 milioni di dollari, tra paghe, percentuali, interpretazioni e cammei: solo per gli ultimi due Avengers fu pagato 150 milioni, ed è quindi plausibile che per il Dottor Destino ci si aggiri su quella fascia. Facciamo notare che Robert spreme dove sa di poter spremere: nel caso di Oppenheimer, che gli ha fruttato anche un Oscar, si è "accontentato" di 4 milioni più una percentuale sul boxoffice.

Riguardo ai fratelli Russo, la loro paga viaggerebbe sugli 80 milioni di dollari per entrambi i lungometraggi, ma la fiducia concessa ai due registi è tale che si occuperanno in prima persona della produzione, con la loro AGBO: un passo non da poco, perché i Marvel Studios di solito vogliono occuparsi direttamente della produzione dell'MCU, a parte nei casi in cui devono sottostare agli accordi forzati con la Sony per gli Spider-Man. Qui però non c'è nessun obbligo: Feige confida del tutto nei Russo, che riceveranno anche percentuali sugli incassi al superamento dei 750 milioni e del miliardo al botteghino mondiale.