Marvel, la fase 4 non è stata compromessa dal Covid, parola di Kevin Feige

Kevin Feige ha spiegato al New York Time perché la fase 4 del Marvel Cinematic Universe riuscirà a parare il colpo della pandemia.

Siamo ancora in attesa di Black Widow e Gli Eterni, spostati dal 2020 rispettivamente al maggio e novembre 2021, ma il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, chiacchierando col New York Times, ha spiegato le ragioni per cui non dovremmo essere preoccupati per questa tribolata Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Per Feige la pandemia di Coronavirus non può compromettere la natura particolare di questa fase, se paragonata allo spirito di quelle passate. Ce lo spiega meglio lui stesso:

Se la sequenza che avevamo nel 2018 e nel 2019 fosse stata compromessa così, nel crescendo che ha portato ad Avengers Endgame, ne sarebbe venuto fuori un mal di testa ben peggiore. Con questi progetti invece è andata bene, le date delle prossime serie Marvel sono state spostate solo di qualche settimana.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: cosa ci aspetta nel breve termine

In effetti, forse con la sola eccezione di Spider-Man 3 (comunque realizzato in tandem con la Sony e in uscita a dicembre), film come Black Widow e Gli Eterni, senza dimenticare nemmeno Shang-Chi a luglio, non vivono di un'assoluta continuità con i film precedenti: la Fase 4 era da sempre stata concepita come quella delle nuove proposte. In più, come ha ricordato spontaneamente Feige, la Fase 4 combinava già dalla sua concezione esperienza cinematografica e serialità streaming, in tempi "non sospetti". Nel corso del 2021 aprirà le danze su Disney+ l'attesissimo WandaVision (i primi due episodi sul servizio dal 15 gennaio), al quale seguiranno quindi The Falcon and the Winter Soldier, Loki e la serie animata What if? Leggi anche Marvel Fase 4: da Black Panther 2 a Fantastic Four, Ant-Man 3 e Thor 4, annunciato lo stato dei progetti