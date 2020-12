Marvel Fase 4: da Black Panther 2 a Fantastic Four, Ant-Man 3 e Thor 4, annunciato lo stato dei progetti

News Cinema

Nella giornata dedicata agli investitori, Kevin Feige ha parlato dei prossimi film Marvel, confermando quello che si sapeva su alcuni e rivelando novità su altri, come il ruolo di Christian Bale in Thor 4 e il nuovo titolo del terzo Ant-Man.

Si è svolto ieri il Disney Investor Day, riservato, come dice il nome, agli investitori e finanziatori dei film dello Studio, durante il quale Kevin Feige per i Marvel Studios ha fatto diversi annunci per quel che riguarda la Fase 4 dei suoi cinecomic, confermando cose che già sapevamo ma anche rivelando novità come titoli, ruoli e registi. Ci concentriamo su quel che riguarda il cinema riassumendo le cose principali:

Thor 4: Love and Thunder

Per quanto riguarda Thor Love and Thunder, il cinecomic diretto da Taika Waiti a partire dall'anno prossimo, Feige ha rivelato il personaggio che sarà interpretato da Christian Bale: si tratta di Gorr the God Butcher, apparso per la prima volta nei fumetti di Thor nel 2013, creato da Jason Aaron e Esan Ribic. Nato su un pianeta desolato, Gorr vede morire la madre, la compagna e i figli ed è convinto che gli dei non esistano. Quando scopre che invece ci sono e non lo hanno aiutato, decide di ucciderli tutti. Vedremo dunque Chistian Bale nei panni di un supervillain con un'anima e non vediamo l'ora.

Black Panther 2

Come in precedenza annunciato, Chadwick Boseman non sarà sostituito nel ruolo di re T'Challa in Black Panther II, visto che la performance del compianto attore "va oltre qualsiasi ripetizione del personaggio". La storia continuerà dunque ad esplorare il mondo di Wakanda e nuovi protagonisti di quel mondo. Ryan Coogler è già al lavoro sul film che uscirà nel luglio 2022.

Ant-Man and The Wasp 2

Il terzo titolo della serie di Ant-Man con Paul Rudd è stato annunciato come Ant-Man and The Wasp: Quantumania e sarà la star di Freaky, Kathryn Newton, a interpretare Cassie Lang, la figlia del protagonista Scott Lang. Jonathan Majors, protagonista di Lovecraft Country, è confermato come il villain del film, Kang il Conquistatore.

Il nuovo Fantastic 4

Si sapeva già che la Marvel avrebbe tentato finalmente di azzeccare un film dedicato ai suoi più vecchi e amati supereroi, i Fantastici 4. Nell'annuncio forse più importante della giornata, Feige ha detto che la regia sarà affidata all'uomo che ha riportato al successo Spider-Man, ovvero Jon Watts, ormai parte integrante della scuderia Marvel.

Guardiani della Galassia Special

Oltre a dirigere il terzo Guardiani della Galassia, il reintegrato James Gunn preparerà per Disney+ uno Special Natalizio per il 2022, Guardians of the Galaxy Holiday Special. Dopo l'annuncio, Gunn ha twittato:

"Anche solo a leggerlo mi fa ridere. Una delle mie storie preferite di sempre, per cui sto tormentando Kevin Feige da anni. Non riesco a credere che la facciamo davvero. E sì, e lo dico seriamente, da bambino ho adorato lo Star Wars Holiday Special".