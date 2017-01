Marvel: ecco l'atteso annuncio, riguarda gli Avengers [UPDATE]

L'atteso annuncio dalla Marvel Entertainment riguarda una partnership con Square Enix e Crystal Dynamics (la seconda casa di Lara Croft e Tomb Raider) per una serie di videogiochi, tra cui il primo, dedicato agli Avengers, uscirà nel 2018. Il titolo dovrebbe presentare tutti i personaggi del franchise, in una storia inedita. Ne è stato per ora solo diffuso il teaser che vi mostriamo.

Testo originale della news:

Stando a un tweet della Marvel Entertainment, un grande annuncio ci aspetta oggi 26 gennaio alle ore 16. Di cosa si tratterà? Qualcuno scommette su un annuncio ufficiale riguardante il cast completo di Avengers: Infinity War, le cui riprese sono appena iniziate. Altri pensavano alla serie tv dedicata agli X-Men: come indizio varrebbe la comunicazione segnalata dalla Marvel Entertainment e non dai cinematografici Marvel Studios. Il pilota diretto da Bryan Singer è stato però già annunciato. Altri ancora, bontà loro, sperano in qualcosa di totalmente originale e spiazzante.

Conto alla rovescia.