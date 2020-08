Martin Sheen, 80 anni in tre capisaldi della sua vita

News Cinema

Il grande Martin Sheen compie 80 anni e vi segnaliamo in streaming sei dei suoi lavori che rappresentano alcuni principi della sua vita e della sua carriera.

80 anni fa nasceva in America, da madre irlandese e padre spagnolo, Ramón Antonio Gerard Estevez, meglio noto come il grande Martin Sheen. Esplorando l'offerta di Amazon Prime Video , abbiamo pensato che possa essere una buona celebrazione del mito proporvi la visione di sei dei suoi lavori: rappresentano a nostro parere tre principi guida della sua vita e della sua carriera.

Martin Sheen, la politica e l'America

Quando si pensa a Martin Sheen non si può non pensare all'attivismo politico di quest'attore, dichiaratamente di idee liberali, schierato da sempre con i lavoratori, pacifista dichiarato. Contrario all'eutanasia e alla pena capitale, contrario all'aborto come posizione personale (ma non lo vieterebbe: "Non giudico il diritto altrui, non sono una donna e non potrei mai affrontare quella realtà"). Ambientalista, supporter dei Democratici, sostenitore di un'America senz'armi. Questo e altro è stato ed è Martin Sheen, quindi il primo consiglio di visione è senz'altro la celeberrima serie tv West Wing (1999-2006), dov'era il Presidente Josiah Bartlet attorniato da un cast di prim'ordine. Sheen è stato nominato più volte ai Golden Globe per questo ruolo, vincendo nel 2001.

Potete tuttavia andare con Sheen indietro nel tempo, col kolossal bellico Gettysburg: Martin qui vi interpreta il celebre generale dell'esercito Confederato nella Guerra Civile Americana, Robert Edward Lee, nella ricostruzione appunto della Battaglia di Gettysburg (1863), sonora sconfitta per i sudisti. Guarda West Wing su Amazon Prime Video Guarda Gettysburg su Amazon Prime Video

Martin Sheen e il rapporto con i figli

Tutti e quattro i figli di Martin Sheen, avuti dall'inseparabile moglie Janet Templeton, si sono dedicati alla recitazione o alla scrittura: tra di loro, i più celebri sono Charlie Sheen ed Emilio Estevez. Il diverso legame artistico di papà Martin con i due si articola in due lungometraggi presenti in streaming su Amazon Prime Video. Nello storico Wall Street del 1987, firmato Oliver Stone, Sheen è anche nella finzione padre di Charlie / Bud: l'affarista Gordon Gekko - Michael Douglas finge di aiutare i sindacati rappresentati dal personaggio di Martin, solo per mollarli subito dopo aver portato a termine un lucrativo affare. Si noti come la politica continui anche in questo caso a pilotare le scelte artistiche di Sheen sr.

Giocoforza diversa la dinamica con Emilio Estevez, che ha presto parcheggiato la sua carriera da attore per perseguire quella di autore e regista: Martin si fa infatti guidare da lui nel Cammino per Santiago, dove un dottore americano decide di proseguire il famoso pellegrinaggio per onorare la memoria del figlio (Estevez), defunto proprio nel tragitto sui Pirenei. Sia politico, sia spirituale, il viaggio artistico di Martin si svolge anche al fianco dei suoi figli. Guarda Wall Street su Amazon Prime Video Guarda Il cammino per Santiago su Amazon Prime Video Il cammino per Santiago: backstage 1

Martin Sheen e i grandi autori del cinema americano