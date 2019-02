Martin Scorsese vuole The Irishman in tutti i cinema: Netflix capitolerà?

Martin Scorsese, impegnato a ultimare il suo The Irishman con Robert De Niro e Al Pacino, sta al momento cercando di convincere Netflix a garantire una distribuzione normale del suo film nelle sale nel 2019. Dopo gli Oscar andati a Roma, Netflix credeva di dormire sonni tranquilli: l'Academy ha accettato che la diffusione limitata nelle sale americane, tre settimane per il film di Alfonso Cuarón, fosse sufficiente a farlo entrare in gara. A Scorsese non basta: come Spielberg ritiene che privare un lungometraggio "cinematografico" della necessaria accessibilità al cinema sia negare il cinema.

Non conosciamo le coordinate del contratto che lega Martin Scorsese a Netflix, però sarà interessante vedere come si evolverà il braccio di ferro: per Roma in effetti Netflix ha pagato di tasca propria le tre settimane di proiezione a catene che hanno accettato l'accordo. In definitiva, leggiamo, gli incassi in quella circostanza non contavano nulla, e la distribuzione in sala era di fatto derubricata a un impegno di marketing (e a ottenere l'accesso agli Oscar di cui sopra).

Martin vuole che The Irishman sia invece distribuito regolarmente, a tutti gli effetti, e Netflix non potrebbe mai estendere quel tipo di accordo a tutto il territorio nazionale, a meno di non creare una sottoetichetta per la distribuzione, in stile Amazon.



The Irishman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD